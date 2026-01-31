Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

AIA Healthiest Schools 2025–2026, Dukung Sekolah Wujudkan Generasi Lebih Sehat

Sabtu, 31 Januari 2026 – 14:31 WIB
AIA Healthiest Schools 2025–2026, Dukung Sekolah Wujudkan Generasi Lebih Sehat - JPNN.COM
PT AIA FIinancial (AIA) kembali menyelenggarakan lokakarya guru sebagai bagian dari program AIA Healthiest Schools 2025–2026. Foto dok. AIA

jpnn.com, JAKARTA - PT AIA FIinancial (AIA) kembali menyelenggarakan lokakarya guru sebagai bagian dari program AIA Healthiest Schools 2025–2026.

Inisiatif ini dirancang untuk mendukung sekolah dalam mengembangkan proyek sekolah sehat terbaik serta meningkatkan kapasitas guru dan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat, aktif, dan berkelanjutan.

Kegiatan lokakarya guru berlangsung pada 29 - 30 Januari 2026 di SD dan SMP wilayah Jabodetabek, diikuti guru dan murid. Melalui sesi kunjungan sekolah dan workshop intensif, AIA membantu sekolah merumuskan tujuan program, strategi aktivitas, output, hingga indikator keberhasilan untuk kebutuhan kompetisi AIA Healthiest Schools.

Baca Juga:

Kegiatan meliputi pengajaran modul kesehatan mental, gaya hidup aktif, makan sehat, dan sehat lestari bersama para Volunteer AIA (terdiri dari karyawan AIA) di dua kelas. Dilanjutkan dengan para guru, untuk proposal development workshop membekali guru dalam menyusun program inovatif, terukur, dan berkelanjutan.

“Melalui AIA Healthiest Schools, kami ingin menghadirkan dampak nyata bagi generasi muda Indonesia," kata Head of Corporate Communication AIA, Lia Merdekawaty dalam keterangan resminya, Sabtu (31/1).

Dia menambahkan, pendidikan tentang kesehatan bukan hanya materi di kelas, tetapi sebuah kebiasaan yang harus dibangun bersama oleh guru, siswa, dan komunitas sekolah. Dengan sesi lokakarya ini, diharapkan sekolah bisa merumuskan inisiatif kreatif, relevan, dan berkelanjutan demi mewujudkan lingkungan belajar yang lebih sehat dan sejahtera.

Baca Juga:

AIA Healthiest Schools menjadi wujud komitmen AIA untuk terus mendukung sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dalam membangun lingkungan belajar yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

"Melalui program ini, kami berkomitmen untuk mencetak generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan berkualitas," ucapnya.

AIA Healthiest Schools 2025–2026 merupakan komitmen AIA mendukung sekolah wujudkan generasi lebih sehat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AIA  AIA Healthiest Schools 2025–2026  generasi muda  sehat 
BERITA AIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp