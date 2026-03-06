AIA Vitality Catat Transformasi Kesehatan Nasabah, Perbaikan Kolesterol hingga Gula Darah

jpnn.com - JAKARTA - PT Aia Financial (AIA Indonesia) merayakan lima tahun perjalanannya di Indonesia dengan memaparkan pencapaian signifikan dalam mendorong perubahan perilaku sehat masyarakat.

Melalui program wellness berinsentif AIA Vitality, perusahaan membuktikan bahwa dukungan edukasi dan sistem reward yang tepat mampu menciptakan kebiasaan sehat yang berkelanjutan dan terukur secara medis.

Chief Marketing Officer AIA Indonesia Kathryn Parapak menyebutkan sejak diluncurkan pada 2021, AIA Vitality telah berkembang menjadi ekosistem kesehatan yang mengintegrasikan proteksi asuransi dengan gaya hidup aktif.

Hingga saat ini, program tersebut telah merangkul lebih dari 10 ribu member aktif yang secara konsisten melakukan transformasi fisik melalui berbagai tantangan kesehatan.

"Data internal AIA mencatat perubahan kesehatan yang impresif pada para anggota selama lima tahun terakhir," kata Kathryn dalam acara AIA Vitality 5Y Anniversary, Media Iftar di Jakarta, Kamis (5/3)

Tercatat, total langkah para member telah mencapai angka fantastis setara 30.315.402 kilometer. Menariknya, aktivitas fisik ini berbanding lurus dengan perbaikan indikator klinis para nasabah.

Sebanyak 63 persen member memperbaiki tekanan darah dan mayoritas anggota menunjukkan tren penurunan risiko hipertensi melalui aktivitas rutin. Lalu, 62 persen member lainnya mampu mengontrol gula darahnya melalui peningkatan aktivitas fisik.

Lantas, 40 persen member menunjukkan perbaikan kadar kolesterol, yang mana dengan pola hidup sehat yang didorong oleh aplikasi terbukti efektif menurunkan risiko kolesterol tinggi.