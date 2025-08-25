AIA Vitality Live 2025 Ajak Masyarakat Hidup Sehat Lewat Musik dan Olahraga

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan peserta mengikuti festival gaya hidup sehat AIA Vitality Live 2025 yang dihadirkan PT. AIA Financial di Tennis Indoor Senayan, GBK, Jakarta, Minggu (24/8).

Kegiatan yang dihadiri lebih 4.000 peserta tersebut juga menjadi ajang penampilan spesial grup musik legendaris Dewa 19 dan musisi lainnya.

"Memadukan olahraga dan hiburan musik yang menyatukan semangat kesehatan, komunitas, dan hiburan dalam satu perayaan inklusif dalam mendorong masyarakat untuk hidup lebih sehat," kata Chief Marketing Officer AIA, Kathryn Parapak dalam keterangannya dikutip Senin (25/8).

Baca Juga: AIA dan BCA Hadirkan Solusi Perencanaan Keuangan Jangka Panjang

AIA Vitality Live 2025 merupakan kolaborasi antara kegiatan olahraga dengan hiburan musik.

Berbagai aktivitas utama yang disajikan seperti 5K Run bersama aktor dan pegiat olahraga sekaligus AIA Vitality Ambassador, Dion Wiyoko yang dimulai dari sekitar pukul 06.00 pagi.

Kemudian, olahraga Cardio Move yang diiringi penampilan dari Laila Munaf dan Dipha Barus. Body Combat bersama Celebrity Fitness dan DJ Yasmin, juga penampilan musik spesial dari Dewa 19 ft. Ello dan MALIQ & D’Essentials.

"Kami percaya bahwa pendekatan yang menggabungkan edukasi dan pengalaman menyenangkan di tengah komunitas seperti ini adalah kunci untuk mendorong perubahan perilaku positif," ujarnya.

AIA Vitality Live 2025 merupakan wujud apresiasi terhadap member AIA Vitality, sekaligus upaya menginspirasi masyarakat luas untuk dapat menjalani gaya hidup sehat dengan cara yang mudah dan menyenangkan.