Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

AICA Dorong Kolaborasi Kreatif antara Desain Interior dan Fesyen di JFW 2026

Rabu, 29 Oktober 2025 – 04:31 WIB
AICA Dorong Kolaborasi Kreatif antara Desain Interior dan Fesyen di JFW 2026 - JPNN.COM
Konferensi pers terkait partisipasi AICA di JFW 2026, di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (27/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - PT Aica Indonesia (AICA) memperkuat komitmennya terhadap inovasi serta kreativitas lintas industri melalui partisipasinya di Jakarta Fashion Week (JFW) 2026.

Sebagai informasi, AICA merupakan produsen High Pressure Laminates (HPL) dan material interior lokal sejak 1974 yang mengadopsi standar serta teknologi asal Jepang.

Sebagai pendukung utama material laminates, AICA mengusung konsep Design Meets Fashion: When Material Defines Style.

Baca Juga:

Langkah itu merupakan bagian dari upaya AICA untuk mendorong kolaborasi antarprofesi kreatif, sekaligus memperluas makna desain sebagai elemen yang tidak hanya fungsional, tetapi juga membentuk gaya hidup, dan karakter visual masyarakat modern.

Dalam kolaborasinya kali ini, AICA menghadirkan inovasi produk seperti HPL untuk dinding dan lantai runway, SPC Flooring untuk area VIP, serta ToughTop untuk area lounge.

Ketiga produk tersebut mengusung filosofi Reimagination of Spaces, yakni cara pandang baru tentang bagaimana ruang dan material dapat menjadi bagian dari ekspresi artistik dan pengalaman pengguna.

Baca Juga:

Sales & Marketing Manager PT AICA Indonesia, Kevin Octavius mengatakan, Jakarta Fashion Week merupakan panggung yang tepat untuk menunjukkan bahwa material interior juga memiliki peran strategis dalam membangun narasi gaya hidup.

"AICA hadir untuk menginspirasi bagaimana desain material menjadi medium kreatif yang memperkuat identitas dan ekspresi lintas bidang, termasuk fashion," ujar Kevin Octavius di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

AICA memperkuat komitmennya terhadap inovasi serta kreativitas lintas industri melalui partisipasinya di Jakarta Fashion Week 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jakarta Fashion Week  JFW 2026  desain interior  Fesyen  Aica 
BERITA JAKARTA FASHION WEEK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp