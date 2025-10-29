AICA Dorong Kolaborasi Kreatif antara Desain Interior dan Fesyen di JFW 2026

jpnn.com - PT Aica Indonesia (AICA) memperkuat komitmennya terhadap inovasi serta kreativitas lintas industri melalui partisipasinya di Jakarta Fashion Week (JFW) 2026.

Sebagai informasi, AICA merupakan produsen High Pressure Laminates (HPL) dan material interior lokal sejak 1974 yang mengadopsi standar serta teknologi asal Jepang.

Sebagai pendukung utama material laminates, AICA mengusung konsep Design Meets Fashion: When Material Defines Style.

Langkah itu merupakan bagian dari upaya AICA untuk mendorong kolaborasi antarprofesi kreatif, sekaligus memperluas makna desain sebagai elemen yang tidak hanya fungsional, tetapi juga membentuk gaya hidup, dan karakter visual masyarakat modern.

Dalam kolaborasinya kali ini, AICA menghadirkan inovasi produk seperti HPL untuk dinding dan lantai runway, SPC Flooring untuk area VIP, serta ToughTop untuk area lounge.

Ketiga produk tersebut mengusung filosofi Reimagination of Spaces, yakni cara pandang baru tentang bagaimana ruang dan material dapat menjadi bagian dari ekspresi artistik dan pengalaman pengguna.

Sales & Marketing Manager PT AICA Indonesia, Kevin Octavius mengatakan, Jakarta Fashion Week merupakan panggung yang tepat untuk menunjukkan bahwa material interior juga memiliki peran strategis dalam membangun narasi gaya hidup.

"AICA hadir untuk menginspirasi bagaimana desain material menjadi medium kreatif yang memperkuat identitas dan ekspresi lintas bidang, termasuk fashion," ujar Kevin Octavius di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (27/10).