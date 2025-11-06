Close Banner Apps JPNN.com
Aice Got You! Panggung Crispymu Banjir Kreativitas dan Energi Positif

Kamis, 06 November 2025 – 08:17 WIB
Aice Got You! Panggung Crispymu Banjir Kreativitas dan Energi Positif - JPNN.COM
Ajang pencarian bakat Aice Got You! Panggung Cryspimu di Bandung. Foto: aice

jpnn.com, JAKARTA - Bandung kembali menunjukkan daya magisnya sebagai kota kreatif penuh ekspresi, melalui acara “Aice Got You! Panggung Crispymu!”.

Ajang pencarian bakat seru yang diinisiasi oleh Aice Group berlangsung selama tiga hari, 17–19 Oktober 2025, Ruhai Lobby 23 Paskal Bandung.

Tak hanya anak muda, tetapi juga pekerja kantoran hingga komunitas seni tampil percaya diri di atas panggung, membuktikan bahwa kreativitas Bandung memang tak punya batas.

“Bandung selalu penuh talenta. Kami ingin menghadirkan ruang untuk semua orang tampil percaya diri dan berekspresi tanpa batas,” ujar Senior Brand Manager Aice Group Sylvana Zhong, melalui keterangannya, Kamis (6/11).

Kemeriahan makin terasa dengan kehadiran bintang tamu Indahkus, Danilla Riyadi, Shakirra Vier, dan Kenriz yang membuat penonton ikut bergoyang.

Di sisi lain, area permainan seperti Human Claw Machine, AI Photobooth, dan zona DIY gantungan kunci jadi magnet bagi pengunjung yang ingin bersenang-senang sambil menikmati es krim.

Panggung juga melahirkan talenta lokal berprestasi. Putri Arum Sinayungan, grup tari tradisional asal Bandung, berhasil menyabet Juara 1.

Lalu, diikuti Fraternite Dance dan Big Dado, komika asal Bandung.

