JPNN.com - Entertainment - Event

Aice Guncang Jakarta, Ribuan Talenta Unjuk Aksi di “Panggung Crispymu!”

Jumat, 24 Oktober 2025 – 14:15 WIB
Aice Guncang Jakarta, Ribuan Talenta Unjuk Aksi di "Panggung Crispymu!"
Aice Group menggelar “Aice Got You! Panggung Crispymu!” dengan kemeriahan di Blok M Hub, Jakarta. Foto: aice

jpnn.com, JAKARTA - Aice Group membuka rangkaian roadshow nasional bertajuk “Aice Got You! Panggung Crispymu!” dengan kemeriahan di Blok M Hub, Jakarta, pada 3–5 Oktober 2025.

Acara yang mengusung konsep panggung keliling tersebut menghadirkan ruang bagi masyarakat lintas generasi untuk tampil, berekspresi, juga menyalurkan bakat mereka di tengah kota.

Selama tiga hari, ribuan pengunjung memadati lokasi acara untuk menyaksikan ratusan penampilan musik, tari, stand-up comedy, hingga aksi sulap.

Panggung bakat keliling menjadi simbol baru ekspresi kreatif yang dekat dengan masyarakat.

Antusiasme pengunjung makin meningkat dengan kehadiran sejumlah bintang tamu seperti Jebung, Khifnu, Timun Jelita, Aku Jeje, serta komika Yudha Yudzz, Andre Sekuter, dan Arvin.

Aice juga memperkenalkan varian baru Aice Crispy Balls Cookies n’ Cream, yang langsung menarik perhatian pengunjung dengan perpaduan rasa crispy balls cokelat dan vanilla cookies n’ cream.

Selain menikmati hiburan, pengunjung juga ikut dalam berbagai aktivitas interaktif seperti Human Claw Machine dan AI Photobooth.

Aice menambah semangat acara lewat Program Stik Crispy Balls Berhadiah Mobil, dengan hadiah utama dua unit mobil, sepuluh motor, dan jutaan es krim gratis.



