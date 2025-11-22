Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

AiDEA Weeks 2025 Tutup Diskusi soal Transformasi Bisnis dan UMKM Berbasis AI

Sabtu, 22 November 2025 – 09:09 WIB
Diskusi di AiDEA Weeks 2025. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - AiDEA Weeks 2025 resmi menutup rangkaian tiga pekan diskusi dengan sorotan pada pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk transformasi bisnis, industri kreatif, dan UMKM di Indonesia.

Melalui tema “Embracing AI in Business & Industry”, acara ini menegaskan bahwa AI kini bergerak dari wacana menuju implementasi nyata di berbagai sektor.

Digelar di Galeri Nasional Indonesia, sesi penutup menghadirkan tiga diskusi yang membahas strategi perusahaan dan pelaku usaha dalam menavigasi perubahan era digital.

AI dipandang tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi fondasi strategis dalam pengambilan keputusan, pemasaran, hingga inovasi produk.

Pada dua pekan sebelumnya, AiW telah membahas masa depan pekerjaan, kreativitas, seni, musik, dan budaya.

Diskusi-diskusi tersebut menyoroti bagaimana teknologi AI memengaruhi produktivitas hingga identitas kultural, sekaligus membentuk pemahaman baru bahwa AI makin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Sesi pertama, “AI for Better Advertising Campaign”, menggambarkan bagaimana AI mengubah strategi pemasaran modern melalui data analytics dan generative AI.

Michael Fabian dari ALVA Maleo menegaskan posisi AI dalam industri kreatif.

AiDEA Weeks 2025 menutup rangkaian diskusi dengan sorotan pada transformasi bisnis dan UMKM berbasis AI.

