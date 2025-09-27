AIIS 2025, KORIKA Menegaskan Perannya Sebagai Orkestrator Ekosistem AI di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) kembali menegaskan perannya sebagai orkestrator utama ekosistem kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, melalui kesuksesan AI Innovation Summit (AIIS) 2025.

Mengusung tema “AI for Sustainable Future: Bridging Innovation and Humanity”, AIIS menjadi wadah strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas untuk mendorong sinergi inovasi teknologi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Acara yang didukung oleh berbagai kementerian dan lembaga strategis itu menyoroti pencapaian signifikan KORIKA dalam menjalankan mandatnya sesuai Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) 2020-2045.

Baca Juga: Korika dan Kemenkes Memanfaatkan AI dalam Pengendalian Penyakit Menular

Ketua Umum KORIKA, Prof. Dr. Hammam Riza, menyatakan bahwa adopsi AI di Indonesia, terutama sejak era Generative AI, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

“KORIKA berkomitmen untuk memastikan pengembangan AI di Indonesia selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa."

“Kami membangun AI yang didasari oleh prinsip human-in-the-loop, di mana keterlibatan manusia menjadi kunci untuk menciptakan teknologi yang etis, dapat dipercaya, dan inklusif bagi masyarakat Indonesia yang beragam," kata Prof Hammam dalam keterangannya, Sabtu (27/9).

Baca Juga: KORIKA Bermitra dengan BMKG Mengembangkan Climate Smart Indonesia Berbasis AI

Selama acara AIIS 2025, KORIKA memaparkan empat pilar utama yang menjadi fokus kinerjanya dalam penguatan ekosistem AI nasional:

1. Kolaborasi Riset dan Inovasi: KORIKA secara aktif menjembatani kerja sama antara universitas dan industri untuk menghasilkan riset terapan yang relevan dengan kebutuhan pasar.