JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

AIMS Sabet Penghargaan 'Asia Trusted Platform'

Senin, 18 Mei 2026 – 23:50 WIB
Platform perdagangan Internasional, AIMS, resmi menerima penghargaan 'Asia Trusted Trading Platform' dari Asia Book of Records. Foto: firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Platform perdagangan Internasional, AIMS, resmi menerima penghargaan 'Asia Trusted Trading Platform' dari Asia Book of Records.

Penghargaan itu diserahkan langsung dalam kemeriahan acara Grand Opening ‘Guinness Asia’ - The Asia Records pada Minggu (17/5).

Senior Vice President AIMS, Danny Yeong, menyebut bahwa perusahaan tersebut telah berdiri selama 11 tahun terakhir.

"Apa yang kami bangun bukan sekadar platform bisnis, melainkan ekosistem komunitas yang terus berkembang dan memberikan dampak nyata," ujar Danny Yeong di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (17/5).

Selama perusahaan itu berdiri, dia mengatakan, ada dua hal yang menjadi prinsip perusahaan, yakni keamanan dana pengguna dan konsistensi pelayanan.

Dalam kesempatan yang sama, Founder Asia Book of Records, Dato Kk Chua, menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan AIMS dalam mengepakkan sayap bisnisnya hingga membangun jaringan yang begitu masif di 21 negara Asia.

"Bukan sekadar di Indonesia atau Asia Tenggara, tetapi di level Asia. Karena AIMS telah mencakup puluhan negara, mereka diberikan penghargaan sebagai platform trading terkemuka dan terpercaya di Asia," ucap Dato Kk Chua.

Dia pun mengatakan, penghargaan tersebut diberikan lewat proses seleksi ketat.

