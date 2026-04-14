JPNN.com - Otomotif - Mobil

AION UT Bawa Standar Keselamatan Baru, Lebih Kokoh & Canggih

Selasa, 14 April 2026 – 15:09 WIB
AION UT hadir dengan standar keselamatan baru yang menggabungkan rangka kokoh, struktur bodi berkekuatan tinggi, dan teknologi keselamatan canggih. Foto: gacaion

jpnn.com, JAKARTA - GAC Gruop terus berkomitmen dalam menghadirkan mobil listrik yang aman untuk pasar di Indonesia.

Salah satunya menawarkan mobil listrik AION UT dengan standar keselamatan baru yang menggabungkan rangka kokoh, struktur bodi berkekuatan tinggi, dan teknologi keselamatan canggih.

Itu dilakukan sebagai bagian dari komitmen GAC dalam memberikan perlindungan maksimal bagi pengemudi dan penumpang di setiap perjalanan.

Baca Juga:

CEO GAC Indonesia, Andry Ciu mengungkapkan pihaknya memahami bahwa keselamatan adalah prioritas utama bagi konsumen.

Oleh karena itu, AION UT dikembangkan dengan pendekatan menyeluruh, mulai dari chassis yang kokoh hingga teknologi keselamatan aktif yang cerdas.

"Kami ingin menghadirkan kendaraan yang tidak hanya inovatif, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan di setiap perjalanan,” ujar Andry Ciu dalam siaran persnya, Selasa (14/4).

Baca Juga:

Dari sisi struktur, mobil listrik asal Tiongkok itu menggunakan 71% baja berkekuatan tinggi yang menghasilkan rangka kendaraan lebih kuat, stabil, dan tahan benturan.

BERITA AION UT LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
