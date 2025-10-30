Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

AION UT dari Cikarang ke Garasi Konsumen, GAC Tepati Janji

Kamis, 30 Oktober 2025 – 20:03 WIB
AION UT dari Cikarang ke Garasi Konsumen, GAC Tepati Janji - JPNN.COM
Seremoni serah terima AION UT kepada konsumen di Jakarta, Kamis. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sempat jadi buah bibir sejak masa prapemesanan dibuka pada Juni lalu, GAC akhirnya benar-benar menepati janji kepada konsumen AION UT.

Sebanyak 225 unit hatchback listrik itu diterima konsumen gelombang pertama di Indonesia.

Dari jumlah itu, 80 unit AION UT diserahkan secara simbolis di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, Kamis (30/10).

Baca Juga:

Momen tersebut bukan sekadar serah terima — melainkan penanda babak baru industri mobil listrik lokal.

“Hari ini istimewa bagi kami karena AION UT resmi mengaspal di tangan para pelanggan pertama,” ujar Andry Ciu, CEO AION Indonesia, penuh semangat.

AION UT pertama kali tampil di hadapan publik lewat panggung GIIAS 2025. Kala itu, publik dibuat penasaran dengan desain simpel tetapi futuristik.

Baca Juga:

Kini, AION UT bukan lagi mobil impor — melainkan hasil rakitan lokal dari pabrik Cikampek, Jawa Barat, dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 40 persen.

“Semua unit sudah CKD, bukan impor dari China,” tegas Andry. “Kami ingin menunjukkan keseriusan GAC dalam berinvestasi di Indonesia.”

Setelah sempat jadi buah bibir sejak masa prapemesanan dibuka pada Juni lalu, GAC akhirnya benar-benar menepati janji kepada konsumen AION UT.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Aion UT  GAC Aion  Spesifikasi Aion UT  Harga Aion UT 
BERITA AION UT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp