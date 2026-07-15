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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Aion UT Terbaru Bakal Meluncur di GIIAS 2026, Ini Pembaruannya

Rabu, 15 Juli 2026 – 11:18 WIB
Aion UT Terbaru Bakal Meluncur di GIIAS 2026, Ini Pembaruannya - JPNN.COM
GAC Indonesia akan meluncurkan Aion UT versi terbaru di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. ilustrasi. Foto: GAC Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta – GAC Indonesia akan meluncurkan Aion UT versi terbaru di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang berlangsung pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Mobil listrik itu dirancang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik konsumen Indonesia.

CEO GAC Indonesia, Andry Ciu mengungkapkan melalui penyempurnaan produk, teknologi, dan pengalaman kepemilikan, pihaknya ingin memastikan setiap kendaraan yang dihadirkan semakin relevan dengan gaya hidup dan kebutuhan penggunanya.

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"GIIAS 2026 menjadi momentum penting bagi GAC Indonesia untuk menunjukkan bagaimana setiap inovasi kami berawal dari kepercayaan yang dibangun bersama pelanggan dan diwujudkan melalui pengembangan produk yang lahir dari kebutuhan nyata konsumen," ujar Andry Ciu.

Pada GIIAS 2026, GAC Indonesia akan menampilkan seluruh jajaran kendaraan listriknya, mulai dari Aion UT, Y Plus, V, hingga HYPTEC HT.

Selama pameran, Aion UT hadir dengan sejumlah pembaruan yang dikembangkan berdasarkan karakteristik dan preferensi pasar Indonesia.

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Pembaruan tersebut merupakan hasil dari berbagai masukan konsumen sejak AION UT diperkenalkan di Indonesia.

Menurut Ciu mobil listrik asal Tiongkok itu menawarkan kabin lapang, teknologi pintar, efisiensi biaya kepemilikan, serta pengalaman berkendara yang nyaman untuk aktivitas sehari-hari.

GAC Indonesia akan meluncurkan Aion UT versi terbaru di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

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TAGS   Aion UT  GAC Indonesia  GIIAS 2026  mobil listrik 
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