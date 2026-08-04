AIPRO dan ALVA Care Diluncurkan di GIIAS 2026, Intip Keunggulannya

jpnn.com, JAKARTA - ALVA, merek motor listrik asal Indonesia, mencatat lonjakan penggunaan hampir tiga kali lipat pada jaringan pengisian daya Boost Charge Station dari 57 ribu jam di kuartal 1 2026 menjadi 154 ribu jam di kuartal II 2026.

Pertumbuhan ini menegaskan posisi ALVA sebagai kendaraan utama masyarakat Indonesia untuk mobilitas harian.

Pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, ALVA memperkenalkan dua inovasi baru.

Pertama, yaitu AIPRO, teknologi yang dapat digunakan oleh konsumen untuk mengkustomisasi pengaturan motor ALVA yang dimilikinya, agar sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen.

Kedua, ALVA Care sebagai bagian dari dukungan layanan, perlindungan, kemudahan pengisian daya, serta bantuan yang memberikan kenyamanan dan ketenangan.

Utilisasi Nyata Penggunaan Boost Charge

Lonjakan utilisasi Boost Charge turut diikuti ekspansi jaringan pengisian daya.

Dari 150 konektor pada akhir 2025, jumlahnya bertambah menjadi lebih dari 400 konektor pada semester pertama 2026 di mana terjadi peningkatan lebih dari dua kali lipat.