Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Air Iran Makan Korban, Dua Warga Oman Tewas Keracunan

Jumat, 03 Oktober 2025 – 05:09 WIB
Air Iran Makan Korban, Dua Warga Oman Tewas Keracunan - JPNN.COM
Ilustrasi mayat. Foto: ANTARA

jpnn.com, MUSCAT - Dua orang tewas karena keracunan setelah meminum air kemasan botol dari Iran, menurut Kepolisian Kerajaan Oman.

Kepolisian Al Batinah Utara merespons insiden keracunan pada 29 September di Wilayah Suwaiq yang melibatkan satu keluarga Oman dan seorang perempuan ekspatriat.

Insiden itu terjadi setelah mereka meminum air kemasan botol asal Iran bermerek Uranus Star, kata polisi di platform X pada Rabu.

Baca Juga:

Seorang perempuan dari keluarga Oman itu sudah pulih sepenuhnya, tetapi seorang lainnya dan seorang ekspatriat meninggal.

Pemerintah Oman telah melarang impor semua jenis air minum kemasan botol dari Iran dan mulai melakukan penyelidikan.

Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa air tersebut terkontaminasi, menurut polisi. (ant/dil/jpnn)

Baca Juga:

Insiden itu terjadi setelah mereka meminum air kemasan botol asal Iran bermerek Uranus Star

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tewas Keracunan  Air kemasan  Iran  Oman 
BERITA TEWAS KERACUNAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp