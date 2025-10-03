Air Iran Makan Korban, Dua Warga Oman Tewas Keracunan

Jumat, 03 Oktober 2025 – 05:09 WIB

jpnn.com, MUSCAT - Dua orang tewas karena keracunan setelah meminum air kemasan botol dari Iran, menurut Kepolisian Kerajaan Oman.

Kepolisian Al Batinah Utara merespons insiden keracunan pada 29 September di Wilayah Suwaiq yang melibatkan satu keluarga Oman dan seorang perempuan ekspatriat.

Insiden itu terjadi setelah mereka meminum air kemasan botol asal Iran bermerek Uranus Star, kata polisi di platform X pada Rabu.

Seorang perempuan dari keluarga Oman itu sudah pulih sepenuhnya, tetapi seorang lainnya dan seorang ekspatriat meninggal.

Pemerintah Oman telah melarang impor semua jenis air minum kemasan botol dari Iran dan mulai melakukan penyelidikan.

Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa air tersebut terkontaminasi, menurut polisi. (ant/dil/jpnn)