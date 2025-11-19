Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Air Jernih

Oleh: Dahlan Iskan

Rabu, 19 November 2025 – 07:44 WIB
Air Jernih - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Bagaimana ceritanya: Dr dr Karina berani melakukan T-cell sampai 1,2 miliar sel –dalam sekali tindakan ke pasien kanker.

Suatu hari Karina menjadi pembicara di satu seminar. Dia tampil bersama Dr dr Sonar Panigoro SpB Ongkologi. Sonar, ahli kanker itu, sudah dia anggap sebagai gurunyi.

Air Jernih

Waktu Dr Sonar bicara, Karina tersadar isi ceramah itu: "di setiap 1 cm2 kanker terdapat 1 miliar sel kanker".

Dr Sonar adalah adik tokoh nasional Arifin Panigoro; pernah menjadi dirut RS Dharmais; kepala departemen bedah FKUI; dan pimpinan RSCM Kencana.

"Kalimat beliau itu benar-benar menggugah saya," ujar Karina.

Intinya, Karina berpikir: berarti, untuk menundukkan kanker 1 cm diperlukan "pasukan" penyerang yang jumlahnya harus seimbang.

Sejak itulah Karina berpikir untuk menyuntikkan 1 miliar T-sel ke pasien kanker. Tentu juga terpikir untuk menyuntikkan lebih banyak lagi.

