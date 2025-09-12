Air Mata Ibu di Teaser Poster Titip Bunda di Surga-Mu Bikin Tersentuh

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi RRK Pictures bersama Spectrum Film dan Festival Pictures resmi merilis teaser poster film terbaru berjudul Titip Bunda di Surga-Mu karya sutradara Hanny R. Saputra.

Poster tersebut mencuri perhatian publik dengan menampilkan wajah seorang ibu yang berlinang air mata, di mana sosok anak-anaknya tergambar di balik matanya yang berkaca-kaca.

Sutradara Hanny R. Saputra menyebut film ini bukan sekadar kisah hubungan anak dan orang tua, melainkan refleksi tentang nilai keluarga, restu, serta ketulusan cinta seorang ibu.

“Kami ingin menghadirkan kisah yang membuat penonton teringat pada pelukan dan restu seorang Bunda, rumah pertama bagi setiap anak,” ujar Hanny, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/9).

Film ini diadaptasi dari novel karya Dono Indarto dan Zora Vidyanata. Ceritanya membawa penonton pada perjalanan emosional penuh cinta, pengorbanan, dan doa seorang ibu.

Tagline yang tertera pada poster, “Sejauh mana Surga berada? Sedekat Senyum dan Restu Bunda”, menegaskan pesan utama film ini tentang kasih seorang ibu yang abadi.

Jajaran pemain yang terlibat dalam film ini antara lain Acha Septriasa, Kevin Julio, Abun Sungkar, Meriam Bellina, hingga Ikang Fawzi.

Kehadiran bintang lintas generasi tersebut diharapkan dapat menghadirkan dinamika keluarga yang autentik sekaligus memperkuat kedalaman emosi dalam alur cerita.