Air Mata & Ketegangan Warnai Dua Episode Pertama Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas

jpnn.com, JAKARTA - Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas telah dimulai dengan penayangan dua episode perdana pada Minggu, 5 Oktober lalu.

Program itu sukses menghadirkan gebrakan penuh emosi sekaligus menjadi panggung spektakuler bagi para pelaku UMKM terbaik Indonesia dalam membuktikan kualitas, kreativitas, dan daya juang mereka.

Tidak hanya soal adu produk, ajang ini memadukan drama persaingan, kisah penuh haru, dan bukti nyata semangat cinta Indonesia.

Setiap detik tayangan menghadirkan kejutan, mulai dari cerita bisnis yang dibangun dari nol, mimpi besar yang dipertaruhkan, hingga keberanian unjuk diri di panggung Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas. Kompetisi ini menjelma jadi tontonan inspiratif yang membekas di hati penonton, meninggalkan rasa kagum sekaligus harapan baru bagi masa depan UMKM tanah air.

Acara ini turut menghadirkan jajaran juri dengan pengalaman bisnis yang mumpuni. Ada Daniel Mananta yang banyak dikenal sebagai presenter TV, namun di balik layar ia adalah pengusaha sukses lewat brand fesyen DAMN! I Love Indonesia yang konsisten mengangkat semangat cinta tanah air.

Pengalaman Daniel menjadikannya sosok tepat untuk menilai bagaimana UMKM tidak hanya punya produk bagus, tetapi juga mampu mengangkat identitas Indonesia.

Lizzie Parra, pendiri BLP Beauty yang sukses mengubah wajah industri kecantikan Indonesia dengan produk lokal berkualitas dan penuh inovasi, juga hadir sebagai juri. Kehadiran Lizzie sebagai juri memberikan warna tersendiri bagi kompetisi ini, terutama bagi peserta yang bergerak di dunia kecantikan dan gaya hidup.

Kisah perjuangan dan inspiratif dari para Jagoan UMKM