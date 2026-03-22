Air Mengalir, Kehidupan Tumbuh: Mari Bijak Gunakan Air!

Minggu, 22 Maret 2026 – 09:30 WIB
Koalisi Air Jakarta menggelar aksi simpatik peringatan Hari Air Sedunia di Bundaran HI, Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto : Ricardo/JPNN.com Ilustrasi : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pagi hari bagi sebagian orang dimulai dengan rutinitas sederhana: membuka keran, mencuci wajah, membuat kopi, lalu menjalani aktivitas seperti biasa.

Air mengalir begitu saja, seolah menjadi hal yang selalu tersedia. Namun di banyak tempat di dunia, air tidak sesederhana itu.

Bagi jutaan orang, hari mereka justru dimulai dengan perjalanan panjang hanya untuk mendapatkan air.

Baca Juga:

Mereka berjalan berkilo-kilometer, membawa wadah berat, demi memastikan keluarga mereka bisa memasak, mandi, dan minum hari itu.

Bahkan secara global, perempuan dan anak perempuan menghabiskan sekitar 250 juta jam setiap hari hanya untuk mengambil air.

Di saat sebagian orang menganggap air sebagai sesuatu yang biasa, bagi yang lain air adalah perjuangan.

Baca Juga:

Air Sumber Kehidupan

Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, manusia tidak dapat bertahan hidup, pangan tidak dapat diproduksi, dan kesehatan masyarakat terancam.

