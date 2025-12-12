Air Sungai Kelekar Meluap, Jembatan Muara Dua di Prabumulih Timur Ambruk

Jumat, 12 Desember 2025 – 14:53 WIB

jpnn.com, PRABUMULIH - Jembatan Muara Dua di Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatra Selatan (Sumsel), ambruk.

Diduga bagian jembatan itu patah akibat derasnya aliran Sungai Kelekar setelah banjir yang terjadi di wilayah tersebut pada Kamis (11/12/2025).

Ambruknya jembatan tersebut yang membuat akses transportasi di wilayah itu terganggu itu viral di media sosial.

Jembatan Muara Dua merupakan jalur utama menuju sejumlah tempat-tempat.

Kepala BPBD Prabumulih Sriyono membenarkan ambruknya jembatan tersebut.

"Iya benar, jembatan Muara Dua ambruk," kata Sriyono, Jumat (12/12/2025).

Ambruknya jembatan tersebut bersamaan dengan kejadian banjir yang terjadi di wilayah tersebut.

"Ambruknya sore kemarin," ungkap Sriyono.