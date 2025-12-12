Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Air Sungai Kelekar Meluap, Jembatan Muara Dua di Prabumulih Timur Ambruk

Jumat, 12 Desember 2025 – 14:53 WIB
Air Sungai Kelekar Meluap, Jembatan Muara Dua di Prabumulih Timur Ambruk - JPNN.COM
Jembatan Muara Dua di Prabumulih ambruk. Foto: Instagram@palembang_viral.

jpnn.com, PRABUMULIH - Jembatan Muara Dua di Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatra Selatan (Sumsel), ambruk.

Diduga bagian jembatan itu patah akibat derasnya aliran Sungai Kelekar setelah banjir yang terjadi di wilayah tersebut pada Kamis (11/12/2025).

Ambruknya jembatan tersebut yang membuat akses transportasi di wilayah itu terganggu itu viral di media sosial.

Baca Juga:

Jembatan Muara Dua merupakan jalur utama menuju sejumlah tempat-tempat.

Kepala BPBD Prabumulih Sriyono membenarkan ambruknya jembatan tersebut.

"Iya benar, jembatan Muara Dua ambruk," kata Sriyono, Jumat (12/12/2025).

Baca Juga:

Ambruknya jembatan tersebut bersamaan dengan kejadian banjir yang terjadi di wilayah tersebut.

"Ambruknya sore kemarin," ungkap Sriyono.

Jembatan Muara Dua di Prabumulih Timur ambruk. Jembatan tersebut ambruk akibat derasnya aliran Sungai Kelekar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jembatan Ambruk  Prabumulih  BPBD  banjir  Cuaca Ekstrem  AKBP Bobby Kusumawardhana 
BERITA JEMBATAN AMBRUK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp