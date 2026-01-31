Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Airasia Rewards & Zu Kolaborasi Perluas Poin Belanja ke Produk Perjalanan

Sabtu, 31 Januari 2026 – 20:00 WIB
AirAsia rewards resmi menggandeng ZU, program loyalitas yang menghubungkan berbagai brand dalam satu ekosistem terintegrasi. Foto: dok AirAsia rewards

jpnn.com, JAKARTA - AirAsia rewards resmi menggandeng ZU, program loyalitas yang menghubungkan berbagai brand dalam satu ekosistem terintegrasi.

Country Head AirAsia rewards Indonesia, Arifin Prasetyo mengatakan melalui kolaborasi ini, ZU Point yang dikumpulkan dari aktivitas belanja harian kini dapat ditukarkan menjadi AirAsia points.

Selain itu, memperluas akses ke beragam produk perjalanan yang fleksibel dan inklusif melalui aplikasi AirAsia MOVE (MOVE).

“Integrasi lintas ekosistem ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran program loyalitas sebagai bagian dari keseharian konsumen,” ungkap Arifin dikutip, Sabtu (31/1).

Di sisi lain, menjembatani kebutuhan belanja dan aspirasi perjalanan dalam satu pengalaman yang terhubung.

Menurut Arifin, dengan penukaran ke AirAsia points, pengguna dapat melakukan pemesanan untuk lebih dari 700 maskapai global, lebih dari satu juta pilihan akomodasi di seluruh dunia, produk bebas bea, serta lainnya di MOVE.

Sebagai program loyalitas lintas kategori, ZU memungkinkan pelanggan mengumpulkan dan menggunakan poin dari berbagai brand dalam satu akun.

“Sehingga memberikan fleksibilitas, kemudahan, dan relevansi yang lebih tinggi bagi pelanggan, sekaligus menjawab tantangan fragmentasi program loyalitas yang selama ini umum ditemui,” jelas Arifin.

