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JPNN.com - Daerah - Sumsel

AirAsia Tambah Jadwal Terbang Kuala Lumpur-Palembang, Bandara SMB II Siap Melayani

Kamis, 18 Juni 2026 – 06:22 WIB
AirAsia Tambah Jadwal Terbang Kuala Lumpur-Palembang, Bandara SMB II Siap Melayani - JPNN.COM
Maskapai AirAsia di Bandara SMB II Palembang. Foto: Dokumen Bandara SMB II Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Konektivitas Sumatera Selatan dengan dunia internasional makin kuat. Maskapai AirAsia resmi menambah frekuensi penerbangan rute Kuala Lumpur-Palembang.

Frekuensi penerbangan AirAsia dari sebelumnya tujuh kali menjadi sebelas kali per pekan. 

Penambahan jadwal tersebut mulai berlaku sejak 15 Juni 2026, menjadi sinyal meningkatnya permintaan perjalanan internasional dari dan menuju Kota Palembang. 

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General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang Ahmad Syaugi Shahab menerangkan peningkatan frekuensi penerbangan, menunjukkan tingginya kepercayaan AirAsia terhadap potensi pasar Sumatera Selatan. 

"Penambahan frekuensi dari tujuh menjadi sebelas kali per minggu membuktikan Bandara SMB II makin dipercaya sebagai pintu gerbang internasional di Sumatera Selatan," terang Syaugi, Rabu (17/6). 

Dengan tambahan jadwal baru yang beroperasi setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan waktu penerbangan menuju Kuala Lumpur.

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Menurut Syaugi, peningkatan frekuensi itu diyakini akan berdampak positif terhadap sektor pariwisata, perdagangan, investasi, hingga mobilitas masyarakat Sumsel. 

Bandara SMB II juga telah memastikan seluruh aspek operasional siap mendukung penambahan penerbangan tersebut, mulai dari layanan imigrasi, bea cukai, karantina hingga ground handling agar proses keberangkatan dan kedatangan penumpang berjalan lancar. 

Maskapai AirAsia menambah frekuensi penerbangan rute Kuala Lumpur-Palembang pulang-pergi, dari sebelumnya 7 kali, menjadi 11 kali penerbangan per pekan.

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TAGS   Airasia  jadwal penerbangan AirAsia  jadwal penerbangan kuala lumpur-palembang  Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang 
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