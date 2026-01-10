JPNN.com - Nasional - Humaniora

Airin Dapat Penghargaan, Walkot Benyamin: Beliau Arsitek Kemajuan Tangsel

Jumat, 08 Mei 2026 – 00:03 WIB
Airin Rachmi Diany. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie merasa bangga politikus Airin Rachmi Diany menerima penghargaan Outstanding Influential Woman Leader in Regional Development pada ajang CNN Indonesia Leading Women Awards 2026.

Benyamin menilai Airin telah meletakkan standar emas bagi pembangunan di Tangsel, sehingga layak menerima penghargaan.

"Beliau bukan sekadar pemimpin masa lalu, tapi arsitek kemajuan yang telah meletakkan pondasi kokoh bagi apa yang kita nikmati di Tangsel hari ini," ujar Benyamin, Kamis (7/5).

Dia menuturkan bahwa kepemimpinan Airin di Tangsel selama periode 2011–2021 telah mewariskan tata kelola pemerintahan yang disiplin, terutama dalam hal transparansi anggaran.

Benyamin menyebut semua pihak tidak boleh melupakan soal capaian Airin yang mampu membawa Tangsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK secara berturut-turut.

"Ini bukan sekadar administratif, tetapu soal menjaga amanah dan kepercayaan publik yang menjadi pondasi penting pemerintahan kita sekarang," kata dia.

Wali Kota yang akrab disapa Bang Ben itu menekankan bahwa keberhasilan Airin dalam kategori Regional Development sebenarnta tercermin dari realitas fisik yang ada di Tangsel saat ini.

"Saya saksi hidup bagaimana beliau sangat fokus pada pemerataan akses bagi warga. Beliau memastikan pembangunan RSUD kita mumpuni dan gedung-gedung sekolah dibangun secara masif agar tidak ada anak Tangsel yang tertinggal," kenangnya.

