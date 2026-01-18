Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Airlangga: Ekonomi RI Resilien, Risiko Resesi Rendah Dibanding Negara Maju

Minggu, 18 Januari 2026 – 21:00 WIB
Airlangga: Ekonomi RI Resilien, Risiko Resesi Rendah Dibanding Negara Maju - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.Foto: dok Kemenko Perekonomian

jpnn.com - Pemerintah memastikan arah kebijakan perekonomian nasional tetap berfokus pada menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, meskipun dihadapkan pada fragmentasi perdagangan dan perlambatan ekonomi dunia.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan pidato kunci dalam forum IBC Business Outlook 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyoroti posisi Indonesia yang relatif lebih aman dibandingkan negara-negara maju lainnya.

Baca Juga:

Data menunjukkan risiko ekonomi Indonesia jauh lebih terkendali di tengah situasi dunia yang tidak menentu.

“Saya rasa di tengah ketidakpastian global yang berasal dari perlambatan ekonomi dan peningkatan tensi geopolitik, ekonomi Indonesia tetap resilien dengan tingkat risiko resesi relatif rendah, berdasarkan Bloomberg, dibandingkan dengan AS, China, dan Jepang,” kata Menko Airlangga, dikutip Minggu (18/1).

Indikator ketahanan yang solid tersebut diklaim tecermin dari rekam jejak pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga:

Selama tujuh tahun terakhir, Indonesia secara konsisten mencatatkan pertumbuhan di kisaran 5%. Angka tersebut merefleksikan akumulasi pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai sekitar 35%.

Stabilitas makroekonomi juga tetap terjaga dengan baik hingga penghujung tahun 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan ekonomi RI resilien pada 2026, risiko resesi rendah dibanding negara maju.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ekonomi  resesi  Airlangga  Airlangga Hartarto  pertumbuhan ekonomi  Stimulus ekonomi 
BERITA EKONOMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp