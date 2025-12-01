Airlangga Minta Restu Prabowo agar Purbaya Sediakan Rp786 M untuk Pemda Kampiun Jaga Inflasi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto meminta restu Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan insentif khusus kepada pemenang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2025 dan Championship Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025.

Menurut Airlangga, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna membahas ketersediaan anggaran insentif khusus pemda yang berhasil meraih penghargaan tersebut.

"Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa, red) tadi saya sudah minta, kira-kira dananya tersedia," ujar Airlangga dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 di Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Mantan ketua umum Partai Golkar itu juga menyebut jumlah anggaran untuk insentif khusus bagi pemda peraih TPID Award dan Championship TP2DD.

"Kira-kira Rp 786 miliar yang dibagi (rata, ke seluruh pemda pemenang)," kata Airlangga di acara yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Airlangga menjelaskan insentif tersebut dimaksudkan sebagai dukungan nyata atas upaya daerah dalam menjaga kinerja ekonomi. Menurut dia, insentif itu sangat penting untuk mendukung keberlanjutan program di daerah.

"Jadi, insentif ini merupakan apresiasi atau dukungan pemerintah terhadap pemerintah daerah yang telah menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi daerah," imbuhnya.

Oleh karena itu, Airlangga sangat berharap Presiden Prabowo menyetujui usulan tersebut agar anggaran yang tersedia bisa segera.