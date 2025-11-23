Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

Airmata Ira

Oleh: Dahlan Iskan

Minggu, 23 November 2025 – 06:40 WIB
Airmata Ira - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Saya menitikkan air mata di Wamena: saya dikabari hari itu Ira Puspadewi dijatuhi hukuman 4,5 tahun.

Ketua Majelis Hakimnya sendiri, Sunoto, berpendapat Ira tidak bersalah, tetapi kalah suara dengan dua hakim anggotanya.

Airmata IraMantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi-Istimewa-

Baca Juga:

Sayalah yang minta Ira pulang ke tanah air: agar mengabdi untuk bangsa sendiri.

Dia sudah terlalu lama bekerja untuk perusahaan Amerika Serikat. GAP Inc. Yakni multinational corporation yang bergerak di bidang perdagangan pakaian.

Waktu itu saya sedang memerlukan seorang wanita muda yang bisa membuat PT Sarinah lebih maju.

Baca Juga:

Saya juga sudah memutuskan agar semua direktur PT Sarinah harus wanita.

Saya melihat terjadi pasang naik wanita di dunia kerja. Juga di dunia manajerial. Akan tetapi jumlah wanita yang berada di jajaran direksi BUMN belum mencerminkan besarnya jumlah wanita di dunia kerja.

Saya menitikkan air mata di Wamena: saya dikabari hari itu Ira Puspadewi dijatuhi hukuman 4,5 tahun. Sayalah yang minta Ira pulang ke tanah air.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  Airmata Ira  Ira Puspadewi   Asdp  divonis bersalah  dirut ASDP  BUMN  Disway  Disway hari ini 
BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp