JPNN.com - Otomotif - Motor

AISI Percaya Diri Target Penjualan Motor Baru pada 2025 Tercapai

Kamis, 11 September 2025 – 09:14 WIB
Ilustrasi pasar sepeda motor baru di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Pasar sepeda motor baru di Indonesia diprediksi tetap bergairah selama 2025, meski kondisi ekonomi kurang baik.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Johannes Loman mengatakan masih percaya diri dengan target penjualan tahunan sebesar 6,4 juta sampai 6,7 juta sepanjang 2025.

“Melihat tren (ekonomi) saat ini, AISI masih tetap menargetkan penjualan motor 6,4 juta sampai 6,7 juta unit pada tahun ini," kata Johannes Loman di Jakarta, Rabu.

Meski demikian, dia tidak menampik bahwa kondisi penjualan kendaraan pada tahun ini sedang dalam kondisi bertahan.

Gelaran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025, dikatakan menjadi senjata ampuh dalam mencapai target tersebut.

Data dari laman resmi AISI, penjualan pada paruh pertama 2025 tercatat sebanyak 3,1 juta unit pada periode Januari sampai dengan Juli.

Catatan itu menimbulkan koreksi yang cukup besar hingga mencapai 2,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Meski demikian, penjualan terbaik hadir pada Juli yang mencapai 587.048 unit atau peningkatan sebanyak 15,3 persen.

TAGS   AISI  penjualan motor baru  sepeda motor  Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia  IMOS 2025 
