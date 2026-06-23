Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

AISMOLI Usul Masa Berlaku Insentif Motor Listrik Minimal 3 Tahun

Selasa, 23 Juni 2026 – 06:09 WIB
AISMOLI Usul Masa Berlaku Insentif Motor Listrik Minimal 3 Tahun - JPNN.COM
Soal subsidi motor listrik. Foto: untd

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) mendorong pemerintah menerapkan kebijakan insentif kendaraan listrik dalam skema multi-tahun.

Langkah itu dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi industri, investor, hingga konsumen yang mulai beralih ke kendaraan ramah lingkungan.

Public Relations & Event Executive AISMOLI Riniwaty Sinaga, mengatakan kebijakan insentif yang berlaku hanya dalam jangka pendek, belum cukup untuk membentuk pasar dan ekosistem motor listrik yang kuat.

Baca Juga:

"Kami berharap kebijakan ini dirancang secara multi-years agar memberikan kepastian bagi konsumen, industri, dan investor," ujar Riniwaty di Jakarta.

Menurut dia, AISMOLI mengusulkan masa berlaku insentif minimal tiga tahun.

Rentang waktu tersebut dinilai cukup untuk mendorong pertumbuhan pasar, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha menyusun strategi investasi.

Baca Juga:

Riniwaty menilai kebijakan yang berlangsung kurang dari tiga tahun, berisiko belum mampu menciptakan volume pasar yang dibutuhkan, agar ekosistem kendaraan listrik dapat berkembang tanpa intervensi pemerintah.

Meski demikian, AISMOLI memandang durasi yang lebih panjang akan memberikan dampak lebih signifikan.

Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) mendorong pemerintah menerapkan kebijakan insentif kendaraan listrik dalam skema multi-tahun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AISMOLI  insentif motor listrik  Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia  motor listrik 
BERITA AISMOLI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp