Aitu Raih AI Product Innovation Gold Award di IFA 2025

Jumat, 19 September 2025 – 16:57 WIB
Sebagai inovator yang menerapkan kecerdasan buatan (AI) dalam produksi garmen, Aitu sukses meraih IFA AI Product Innovation Gold Award 2025 di Berlin. Foto: Aitu

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai inovator yang menerapkan kecerdasan buatan (AI) dalam produksi garmen, Aitu sukses meraih "IFA AI Product Innovation Gold Award 2025" di Berlin, Jerman.

IFA, salah satu pameran teknologi terbesar di dunia, menjadi arena persaingan sengit bagi penyedia teknologi AI—terutama merek-merek Tiongkok yang telah merombak teknologi dunia sehingga menjadi momen penting dalam inovasi AI Tiongkok.

Penghargaan IFA tak hanya mengapresiasi keunggulan Aitu dalam mengintegrasikan AI dengan aktivitas produksi garmen yang didukung teknologi pintar, robot humanoid, serta berbagai aplikasi manufaktur pintar lain.

Namun, penghargaan ini juga membuktikan status Aitu sebagai pemimpin inovasi yang mengawinkan AI dan industri garmen, serta mencerminkan peran Aitu di panggung global. 

Sebagai merek AI premium yang dikembangkan Jack Technology (Kode Saham: 603337), pemimpin industri global yang memproduksi mesin jahit pintar, Aitu berkomitmen membangun teknologi AI dan menerapkan AI dalam aktivitas produksi garmen.

Industri tekstil dan garmen dalam negeri berhasil mencatat pertumbuhan positif sepanjang 2024 sehingga menjadi salah satu komoditas unggulan nonmigas Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik, sektor ini meningkat 4,26% secara tahunan (year-on-year), serta berkontribusi sebesar Rp 218,2 triliun terhadap produk domestik bruto nasional sepanjang tahun lalu.

Merek Aitu terwujud setelah Tiongkok menguasai berbagai keahlian dan membuat pencapaian luar biasa dalam perkembangan AI.

Sebagai inovator yang menerapkan kecerdasan buatan (AI) dalam produksi garmen, Aitu sukses meraih IFA AI Product Innovation Gold Award 2025 di Berlin.

