Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ajak Masyarakat Waspada Modus Penipuan Impersonasi, Blibli Beri 5 Kiat Penting Ini

Jumat, 22 Agustus 2025 – 03:03 WIB
Ajak Masyarakat Waspada Modus Penipuan Impersonasi, Blibli Beri 5 Kiat Penting Ini - JPNN.COM
Belanja online (Ilustrasi). Foto Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Blibli mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus penipuan online.

Salah satunya adalah modus impersonasi—yakni pelaku menyamar sebagai staf atau manajemen Blibli untuk menghubungi calon korban.

Pelaku modus impersonasi biasanya menghubungi korban melalui chat pribadi, lalu memancing dengan tawaran kerja sama, hadiah atau komisi tinggi demi memancing respons cepat dan meminta korban untuk mengirimkan sejumlah uang pada rekening pribadi.

Baca Juga:

Melihat maraknya kasus penipuan dengan modus impersonasi, Blibli mengajak publik untuk lebih sigap dalam mengenali serta mengambil tindakan atas berbagai bentuk penipuan.

Berikut lima tips dari Blibli agar terhindar dari modus penipuan impersonasi:

1. Belanja hanya lewat aplikasi atau situs resmi Blibli

Baca Juga:

Pastikan transaksi hanya dilakukan di aplikasi resmi Blibli atau situs blibli.com. Jika ada yang menghubungi melalui chat pribadi seperti WhatsApp, DM media sosial, atau email mencurigakan yang mengatasnamakan Blibli, abaikan saja. Itu bisa jadi penipuan.

2. Waspadai modus dengan tawaran menggiurkan

Maraknya kasus penipuan dengan modus impersonasi, Blibli mengajak publik untuk lebih sigap dalam mengenali serta mengambil tindakan atas berbagai bentuk penipua

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Blibli  Blibli.com  penipuan  modus penipuan 
BERITA BLIBLI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp