Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Ajang LIMA Basket 2025 Tebar Gengsi, Setiap Kota Punya Juara Sendiri!

Selasa, 14 Oktober 2025 – 19:55 WIB
Ajang LIMA Basket 2025 Tebar Gengsi, Setiap Kota Punya Juara Sendiri! - JPNN.COM
Acara konterensi pers Liga Mahasiswa di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (14/10). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Kompetisi Liga Mahasiswa (LIMA) 2025 tetap dinanti karena seluruh kampus telah mempersiapkan diri dengan matang.

Akhir pekan ini, LIMA Basket 2025 akan bergulir di Student Center Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Direktur Liga Mahasiswa Junas Miradiarsyah mengungkapkan musim ini kompetisi tetap kompetitif meski tidak digelar dengan sistem LIMA Nasional.

Baca Juga:

Format Baru LIMA Basket 2025

Format baru yang diterapkan akan membuat setiap kota, mulai dari Yogyakarta, Surabaya, Bandung, hingga Jakarta memiliki juara masing-masing.

“Melalui format empat kota ini, LIMA ingin membangun semangat kompetisi yang merata di seluruh daerah."

"Setiap kota akan punya panggung finalnya sendiri dengan kualitas penyelenggaraan dan pengalaman bertanding yang sama,” ujar Junas.

Baca Juga:

Peserta LIMA Basket 2025

LIMA 2025 akan diikuti 64 kampus dan 97 tim basket putra-putri dengan total lebih dari 1.500 student athlete.

Seluruh peserta berasal dari berbagai wilayah Indonesia yang telah melalui seleksi ketat di tingkat regional.

Liga Mahasiswa (LIMA) 2025 tetap dinanti mengingat seluruh kampus telah mempersiapkan diri dengan matang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   LIMA  Liga Mahasiswa  LIMA Basket  Basket  Kompetisi Basket Mahasiswa 
BERITA LIMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp