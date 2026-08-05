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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ajax Pinjam Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona

Rabu, 05 Agustus 2026 – 05:00 WIB
Ajax Pinjam Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona - JPNN.COM
Penjaga gawang senior Marc-Andre ter Stegen resmi diperkenalkan sebagai penggawa anyar klub Liga Belanda Ajax. (Antara/ajax.nl)

jpnn.com - JAKARTA - Ajax mengumumkan kedatangan penjaga gawang senior Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas ini.

Ajax mendatangkan Ter Stegen melalui skema pinjaman dengan durasi satu musim penuh atau hingga akhir musim 2026/2027, dikutip dari laman resmi klub, Rabu (5/8).

Direktur Teknik Ajax Jordi Cruijff mengatakan kedatangan pemain berusia 34 tahun tersebut merupakan tambahan tenaga penting untuk skuad asuhan Michel Sanchez itu.

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Cruijff menilai Ter Stegen merupakan kiper yang memiliki rekam jejak luar biasa, dan kualitasnya diakui secara luas sebagai salah satu penjaga gawang berpengalaman.

"Dia akan langsung menjadi tambahan bagi skuad kami. Marc dan saya sudah saling mengenal dengan baik, dan saya tak sabar untuk kembali bekerja sama dengannya," jelas Cruijff.

"Kami sudah cukup lama berupaya untuk mendatangkannya ke sini. Jadi, kami sangat senang dia telah menandatangani kontrak dan kini bisa segera memulai kiprahnya," tambah dia.

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Pemain bertinggi badan 187cm itu lahir pada 30 April 1992 di Monchengladbach, Jerman.

Dia mengawali karier profesionalnya bersama Borussia Monchengladbach.

Ajax mengumumkan kedatangan penjaga gawang senior Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas ini.

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TAGS   Bursa Transfer  Ajax  Marc-Andre ter Stegen  Barcelona 
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