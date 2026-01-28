Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ajax Selangkah Lagi Resmikan Maarten Paes?

Rabu, 28 Januari 2026 – 05:40 WIB
Ajax Selangkah Lagi Resmikan Maarten Paes? - JPNN.COM
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes kabarnya selangkah lagi bergabung Ajax Amsterdam. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Nama Maarten Paes mendadak jadi sorotan setelah disebut bakal mendarat di Ajax Amsterdam.

Klub raksasa Belanda itu kabarnya telah mencapai kata sepakat dengan FC Dallas untuk mendatangkan kiper Timnas Indonesia tersebut.

Informasi tersebut diungkapkan oleh jurnalis transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano.

Baca Juga:

Melalui akun media sosial X miliknya, Romano menyebut proses kepindahan Paes telah memasuki tahap final.

"Ajax telah mencapai kesepekatan untuk mengontrak Maarten Paes dari FC Dallas dengan status permanen."

"Kontrak hingga Juni 2029 dan tes medis dilakukan setelah disetujui dan diselesaikan oleh agen SEG, Boy Kuijpers," tulis Romano.

Baca Juga:

Jika tidak ada kendala, Paes akan kembali merumput di Eredivisie setelah lebih dari tiga musim berkarier di Major League Soccer (MLS).

Bersama FC Dallas, Paes tampil cukup konsisten dan menjadi pilihan utama di bawah mistar.

Nama Maarten Paes mendadak jadi sorotan setelah disebut bakal mendarat di Ajax Amsterdam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Maarten Paes  Ajax Amsterdam  maarten paes ajax  Bursa Transfer  Liga Belanda 
BERITA MAARTEN PAES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp