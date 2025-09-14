Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Aji Jaya: Menkeu Purbaya akan Mengeluarkan 3 Jurus Utama

Minggu, 14 September 2025 – 16:45 WIB
Aji Jaya Bintara. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Solidaritas Rakyat Aji Jaya Bintara menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merupakan orang yang sudah mengenal pasar.

"Reaksi pasar optimistis. Menkeu baru adalah orang pasar, mengerti seluk beluk pasar bekerja, seperti pasar modal dan sektor riil," ujar Aji.

Menurut Aji, Menkeu Purbaya memahami bagaimana negara harus bekerja sebagai anchor pertumbuhan ekonomi.

"Pernyataan Menkeu bahwa Indonesia kembali cerah dalam tiga bulan telah menebarkan rasa optimisme publik terhadap Pemerintahan Prabowo," tuturnya.

Namun, Menteri Purbaya juga tak bisa santai.

"Publik menunggu jurus sakti Menkeu Purbaya, khususnya pelaku ekonomi. Dalam penilaian saya, jurus atau paket strategi kebijakan Menkeu baru setidaknya mencakup tiga strategi utama. Pertama, kebijakan fiskal dan moneter ekspansif," ujarnya.

Dia menjelaskan, langkah Menkeu menggelontorkan dana 200 T untuk lima bank besar Himbara, adalah salah satu kebijakan ekspansif.

"Kelima bank diharapkan menjadi anchor utama pertumbuhan kredit sektor riil, meski ada kekhawatiran dana tersebut kembali lagi ke Bank Sentral," ujarnya.

TAGS   Menkeu Purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  Aji Jaya  Menteri Keuangan 
