Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

AJI Menggelar Festival Media: Jurnalis, Seniman, dan Aktivis Berkumpul di Makassar

Jumat, 12 September 2025 – 20:34 WIB
AJI Menggelar Festival Media: Jurnalis, Seniman, dan Aktivis Berkumpul di Makassar - JPNN.COM
Beragam stan pameran bertema jurnalisme dan kebebasan berekspresi di Festival Media AJI 2025. Foto: Januardi Husin/JPNN

jpnn.com - MAKASSAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kembali menggelar Festival Media, ini yang pertama kalinya sejak pandemi Covid-19.

Fesmed yang mengusung tema besar "Freedom” ini digelar di Benteng Ujung Pandang (Rotterdam) pada Jumat (12/9) hingga Minggu (14/9).

Ketua Panitia Festival Media 2025 Syahrul Ramadhan mengatakan tema besar tersebut dipecah menjadi tiga subtema utama, yaitu Ecology Justice (Keadilan Ekologi), Expression (Ekspresi), dan Press (Pers).

Baca Juga:

Festival ini akan melibatkan partisipasi jurnalis, aktivis, seniman, hingga pegiat NGO dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kami membuat Festival Media dengan semangat kolaborasi, membahas persoalan dari beragam sektor,” kata Syahrul.

Selain melihat berbagai pameran bertema jurnalisme dan kebebasan berekspresi, pengunjung juga berkesempatan untuk ikut dalam berbagai kelas dan workshop.

Baca Juga:

Misalnya, workshop tentang krisis iklim, hilirisasi nikel dan keadilan energi, bioenergi, dan strategi aman bagi jurnalis perempuan.

Beragam diskusi dan kelas jurnalisme masih akan terlaksana sampai Minggu.

Festival Media kali ini adalah uji coba bagaimana jurnalis dan masyarakat sipil bersikap ketika ruang dan kebebasan dirampas

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AJI  Festival Media AJI  Kebebasan Pers  Pers  jurnalis  Aliansi Jurnalis Independen 
BERITA AJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp