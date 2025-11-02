Ajinomoto Indonesia Tepis Isu Pork Savor, Jamin Seluruh Produknya Besertifikat Halal

jpnn.com, JAKARTA - PT Ajinomoto Indonesia menegaskan bahwa seluruh produk resmi yang diproduksi dan didistribusikan oleh Grup Ajinomoto Indonesia telah besertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan isu yang beredar di media sosial terkait produk bernama Pork Savor.

Belakangan ini, sejumlah konten di platform digital seperti TikTok dan media sosial lainnya menampilkan produk Pork Savor yang dikaitkan dengan Ajinomoto. Hal tersebut memunculkan keresahan di tengah masyarakat, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim yang sangat memperhatikan aspek kehalalan produk konsumsi.

Menanggapi hal tersebut, Direktur PT Ajinomoto Indonesia, Hermawan Prajudi, menegaskan bahwa Pork Savor bukan produk yang diproduksi, dijual, ataupun didistribusikan secara resmi di Indonesia oleh Grup Ajinomoto Indonesia.

“Kami memahami keresahan masyarakat akibat beredarnya konten digital mengenai Pork Savor. Produk tersebut merupakan produksi Ajinomoto Filipina, bukan Ajinomoto Indonesia," kata Hermawan, Minggu (2/11).

Kemungkinan besar produk itu masuk ke Indonesia melalui jalur perorangan seperti cross-border e-commerce atau jasa titip (jastip).

Hermawan juga menambahkan, seluruh konten endorsement atau promosi terkait Pork Savor yang beredar tidak berasal dari dan tidak berkaitan dengan kegiatan pemasaran resmi Ajinomoto Indonesia.

“Kami menegaskan kembali bahwa seluruh produk yang diproduksi dan dipasarkan oleh Grup Ajinomoto Indonesia telah tersertifikasi halal oleh BPJPH,” tegasnya.

Pernyataan tersebut juga diperkuat Direktur Utama LPH LPPOM, Muti Arintawati, lembaga pemeriksa halal yang mengaudit produk Ajinomoto.