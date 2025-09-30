Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ajukan Permohonan Cerai, Bedu Akui Tak Lagi Tinggal Serumah Dengan Istri

Selasa, 30 September 2025 – 19:10 WIB
Komedian Bedu. Foto: Instagram/beddu17

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian Bedu ternyata sudah pisah rumah dengan istrinya, Irma Kartika Anggreani.

Saat ini, pria 46 tahun tersebut tinggal bersama kakaknya di kawasan Cibubur.

"Saya sudah tidak serumah lagi. Rumah saya di Cibubur sama Abang saya nih, di Cibubur sama Bang Abi. Jadi, saya memang sudah tidak serumah lagi," ujar Bedu di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (30/9).

Namun, pemain film Paku Tanah Jawa itu enggan menjelaskan secara rinci kapan tepatnya dia meninggalkan rumah yang semula ditempatinya bersama istri dan anak-anaknya.

"Se-Jakarta juga tahulah saya kapan. Maksudnya, peristiwa ini sudah lama sih berlalu," kata Bedu.

"Kalau pun saya harus pulang ke rumah, saya juga mohon maaf, sudah tidak lagi satu kamar. Dua kamar, tetapi yang connecting door," sambungnya.

Walaupun dirinya sudah tak lagi tinggal serumah, tetapi dia tetap memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga.

Salah satunya dengan membayarkan biaya listrik di rumah.

