Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Ajukan Syarat Lebih Ketat, Trump Kirim Proposal Baru Akhiri Konflik ke Iran

Minggu, 31 Mei 2026 – 18:56 WIB
Ajukan Syarat Lebih Ketat, Trump Kirim Proposal Baru Akhiri Konflik ke Iran - JPNN.COM
Ilustrasi - Amerika Serikat dan Iran. /ANTARA/Anadolu/py.

jpnn.com, MOSKOW - Pemerintah Amerika Serikat (AS) meyakini kejelasan mengenai kesepakatan untuk mengakhiri konflik dengan Iran akan diperoleh pada akhir pekan depan.

Kepastian ini menunggu respons dari Teheran setelah Presiden AS Donald Trump mengajukan proposal baru dengan persyaratan yang jauh lebih ketat.

Kabar mengenai perkembangan diplomatik ini pertama kali dilaporkan oleh portal berita Axios pada Minggu (31/5).

Baca Juga:

Laporan tersebut sejalan dengan pemberitaan The New York Times yang menyebutkan bahwa Presiden Donald Trump sengaja memperketat persyaratan dalam proposal teranyarnya demi memastikan kepentingan AS terpenuhi sepenuhnya.

Axios kemudian melaporkan bahwa pihak Iran akan memberikan tanggapan atas proposal tersebut dalam waktu sekitar tiga hari.

"Akan ada kesepakatan. Mengenai seberapa dekat waktunya, kita akan lihat nanti. Kami bersedia menunggu agar presiden mendapatkan apa yang dimintanya. Bisa dalam waktu seminggu. Bisa kurang. Bisa juga lebih lama. Menjelang pergantian pekan, kami berharap sudah ada sesuatu," kata pejabat tersebut kepada Axios.

Baca Juga:

Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap sejumlah target di Iran yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil.

Pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) meyakini kejelasan mengenai kesepakatan untuk mengakhiri konflik dengan Iran akan diperoleh pada akhir pekan depan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Perang AS-Iran  Timur Tengah  Donald Trump  Konflik AS-Iran 
BERITA PERANG AS-IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp