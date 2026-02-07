Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Akademi Marcus Fernaldi Gideon Kembali Kirim Wakil ke Pelatnas Cipayung

Sabtu, 07 Februari 2026 – 16:57 WIB
Akademi Marcus Fernaldi Gideon Kembali Kirim Wakil ke Pelatnas Cipayung - JPNN.COM
Pasangan Joseph Marcellino Kyta/Jofen Farandi saat berlaga pada ajang Seleknas PBSI 2026 di Majeh Arena, Karawang, Sabtu (7/2). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Akademi bulu tangkis milik Marcus Fernaldi Gideon kembali melahirkan ganda putra potensial yang berhasil menembus Pelatnas Cipayung.

Tercatat, pasangan Joseph Marcellino Kyta/Jofen Farandi sukses menjadi juara Seleknas 2026 seusai mengalahkan wakil CWIBC, Ardiola Dionilo/Raffarel Radzinski Sadad, dengan skor identik 21-19, 21-19 di Majeh Arena, Karawang, Sabtu (7/2/2026).

Pasangan Joseph/Jofen sejatinya sudah terpantau bakatnya sejak 2025 setelah tampil impresif di sejumlah turnamen sirkuit nasional maupun ajang swasta nasional.

Kendati belum menjadi juara, keduanya memiliki keunggulan postur tubuh yang menjulang, sesuatu yang relatif jarang dimiliki pemain spesialis ganda putra Indonesia.

Dengan hasil ini, semifinalis Sirnas Jawa Barat 2025 itu mengikuti jejak pasangan Nawaf Khoiriyansyah/Luna Rianty Saffana.

Ganda campuran binaan GBA tersebut sebelumnya berhasil menembus Pelatnas Cipayung seusai menjuarai Kejurnas PBSI 2024 di Jakarta.

Prestasi yang ditorehkan akademi bulu tangkis Marcus Fernaldi Gideon patut diapresiasi mengingat akademi ini baru berdiri pada 2022.

Tidak hanya melahirkan pebulu tangkis level taruna yang membangakan, sejumlah mantan atlet nasional seperti Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi serta Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Christopher David Wijaya juga kerap berlatih dan menimba ilmu bersama mantan pasangan Kevin Sanjaya Sukamuljo tersebut.

Tangan dingin Marcus Fernaldi Gideon antarkan pasangan Joseph Marcellino Kyta/Jofen Farandi tembus Pelatnas Cipayung seusai jadi juara di Seleknas 2026

TAGS   Marcus Fernaldi Gideon  Pelatnas Cipayung  Marcus Gideon  Joseph Marcellino Kyta/Jofen Farandi  bulu tangkis 
