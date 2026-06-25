Akademisi Apresiasi Transformasi BUMN yang Dijalankan Danantara

jpnn.com, JAKARTA - Langkah percepatan transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui konsolidasi entitas usaha yang dijalankan CEO Danantara Rosan P. Roeslani, mendapat apresiasi dari kalangan akademisi.

Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional melalui tata kelola perusahaan negara yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Rosan sebelumnya mengungkapkan bahwa dari total 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 entitas telah berhasil dikonsolidasikan. Sementara itu, sekitar 300 entitas lainnya tengah dipersiapkan untuk mengikuti proses serupa.

Menurut Rosan, konsolidasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat tata kelola perusahaan, serta memperbesar daya saing BUMN di tengah persaingan global.

Selain konsolidasi, Danantara juga tengah mengkaji pengembangan sejumlah sektor baru yang dinilai berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, seperti pariwisata, event olahraga, dan industri kreatif.

Guru Besar Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, Marihot Manullang, menilai langkah konsolidasi tersebut merupakan strategi yang tepat untuk memperkuat kinerja perusahaan-perusahaan negara.

“Kami apresiasi terobosan ini, karena konsolidasi yang dilakukan Danantara merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing BUMN,” kata Marihot dalam keterangannya, Kamis (25/6).

Menurut dia, penyederhanaan struktur perusahaan akan mempercepat proses pengambilan keputusan serta mengurangi tumpang tindih fungsi antarentitas, sehingga BUMN dapat lebih fokus menjalankan fungsi bisnisnya.