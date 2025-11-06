Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Akademisi Dukung Soeharto Mendapat Gelar Pahlawan Nasional

Kamis, 06 November 2025 – 10:59 WIB
Akademisi Dukung Soeharto Mendapat Gelar Pahlawan Nasional - JPNN.COM
Presiden Kedua RI Soeharto sedang menelepon di kantornya di Bina Graha, Jakarta Pusat. Ilustrasi. Foto: Antara Foto

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Kedua Republik Indonesia (RI) Soeharto diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional menjelang Hari Pahlawan pada 10 November 2025.

Usulan tersebut dinilai sebagai sebuah penghargaan yang layak untuk pemimpin RI selama 32 tahun.

Guru Besar Universitas Hasanudin Prof. Marsuki menilai Soeharto merupakan putra terbaik bangsa yang menjabat Presiden Republik Indonesia terlepas dari kontroversi yang ada di tengah masyarakat hingga saat ini.

Baca Juga:

Namun, kata dia, Soeharto juga banyak berbuat untuk pembangunan dan perekonomian bangsa ini selama hampir 30 tahun menjadi Presiden RI.

“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, beliau sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional,” kata Marsuki, Kamis, 6 November 2025.

Menurut dia, masa Pemerintahan Soeharto juga ditandai dengan stabilitas ekonomi nasional, inflasi yang terkendali serta pertumbuhan yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan performa terbaik di Asia Tenggara.

Baca Juga:

“Ekonomi Indonesia saat itu ditakuti, dan dikenal sebagai ‘macan Asia’. Jasa beliau tidak bisa dinafikan. Dengan banyaknya pengusulan dari berbagai pihak, saya pikir beliau pantas mendapat gelar itu,” tegas Marzuki.

Kemudian, dia menyinggung bagaimana Soeharto akhirnya mengundurkan diri secara sukarela di tengah tekanan publik pada 1998.

Akademisi dukung usulan untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Kedua Republik Indonesia Soeharto menjelang Hari Pahlawan, 10 November 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pahlawan Nasional  Soeharto  Gelar Pahlawan Nasional  Akademisi 
BERITA PAHLAWAN NASIONAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp