Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Akademisi IAIN Gorontalo Sentil Konten Ferry Irwandi: Tak Peka dan Sarat Politisasi

Minggu, 07 Desember 2025 – 17:43 WIB
Akademisi IAIN Gorontalo Sentil Konten Ferry Irwandi: Tak Peka dan Sarat Politisasi - JPNN.COM
Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Gorontalo Sahmin Madina. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Gorontalo Sahmin Madina menyentil konten yang dibuat konten kreator Ferry Irwandi terkait situasi bencana di Sumatera khsususnya di Aceh Tamiang.

Dia menilai konten tersebut tidak peka terhadap penderitaan korban dan berpotensi mengandung muatan politisasi.

“Di tengah kondisi bencana, yang dibutuhkan masyarakat adalah empati dan solidaritas, bukan narasi provokatif yang justru memperkeruh suasana,” kata Sahmin, Minggu (7/12).

Baca Juga:

Menurutnya, pernyataan Ferry yang menyebut negara tidak hadir di lokasi bencana merupakan klaim terlalu jauh dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.

Ia menegaskan banyak unsur pemerintah, sukarelawan, hingga aparat yang telah turun membantu korban.

“Jangan membangun opini seolah-olah negara benar-benar abai. Itu tidak adil bagi mereka yang bekerja siang malam membantu masyarakat terdampak,” ujarnya.

Baca Juga:

Sahmin mengingatkan sebagai figur publik, konten kreator memiliki tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi ke publik.

"Narasi yang disampaikan harus berbasis data dan tidak mengedepankan emosi semata apalagi memicu kontroversi dan provokatif," katanya.

Sahmin Madina, akademisi IAIN Gorontalo menyentil konten Ferry Irwandi terkait situasi bencana di Sumatera khsususnya di Aceh Tamiang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ferry Irwandi  IAIN Gorontalo  Bencana Aceh  bencana sumatra 
BERITA FERRY IRWANDI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp