Akademisi: Pemulihan Listrik Aceh Terbilang Cepat Meski Infrastruktur Rusak Parah dan Akses Sulit

jpnn.com, JAKARTA - Kerusakan infrastruktur kelistrikan akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Aceh tergolong parah karena menyentuh jaringan utama, termasuk transmisi, gardu induk, hingga pembangkit.

Di tengah kondisi tersebut dan akses lokasi yang menantang pascabencana, proses pemulihan listrik dinilai terbilang cepat.

Akademisi sekaligus Wakil Direktur IV Politeknik Negeri Lhokseumawe Muhammad Arifai mengatakan tantangan utama pemulihan saat ini adalah kombinasi antara kerusakan infrastruktur yang berat dan keterbatasan akses ke titik-titik terdampak.

“Tantangan terbesarnya ada pada rusaknya infrastruktur dan akses yang sulit. Namun di tengah kondisi itu, ritme pemulihannya tetap terbilang cepat,” ujar Arifai.

Dia menjelaskan setelah akses mulai terbuka dan perbaikan fisik dilakukan, tahapan paling krusial dalam pemulihan listrik adalah proses sinkronisasi antara pembangkit dan sistem jaringan.

“Sinkronisasi ini tidak bisa tergesa-gesa. Tegangan, frekuensi, dan fase harus benar-benar presisi. Kalau dipaksakan, risikonya bisa menimbulkan gangguan lanjutan,” tegasnya.

Baca Juga: ALPERKLINAS Apresiasi Kerja Keras PLN Normalkan Distribusi Listrik di Sumatra

Sebelum sinkronisasi dilakukan, seluruh peralatan yang sempat terendam banjir harus melalui proses pengeringan, pembersihan, inspeksi, dan pengujian untuk memastikan sistem aman saat kembali dioperasikan.

Seusai sinkronisasi, langkah lanjutan dilakukan untuk menjaga keandalan sistem, seperti penyesuaian proteksi, pemantauan melalui SCADA serta penyeimbangan beban antarwilayah agar tidak terjadi kelebihan beban.