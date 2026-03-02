Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Akademisi Soroti Peran Rantai Pasok dalam Menjaga Kualitas MBG

Senin, 02 Maret 2026 – 21:40 WIB
Akademisi Soroti Peran Rantai Pasok dalam Menjaga Kualitas MBG - JPNN.COM
Dosen Operation Management PPM School of Management, Dr. Erni Ernawati. Foto: dok PPM Management

jpnn.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan serius dalam aspek rantai pasok pangan.

Hal itu menyebabkan sejumlah insiden keracunan massal yang menimpa pelajar di berbagai daerah.

Dosen Operation Management PPM School of Management, Dr. Erni Ernawati mengatakan penguatan sistem logistik, pengawasan kualitas bahan baku, dan standar pengolahan pangan dinilai menjadi faktor krusial.

Baca Juga:

Namun, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan, tetapi juga pada ketahanan dan keamanan rantai pasok dari hulu hingga hilir.

“Keberhasilan MBG dari dapur ke sekolah bukan hanya tentang mengenyangkan jutaan anak Indonesia, tetapi memastikan setiap rantai pasok pangan bekerja secara aman, tangguh, dan berkelanjutan,” ujar Erni dalam keterangannya dikutip, Senin (2/3).

Program MBG yang mulai dilaksanakan secara bertahap sejak Januari 2025 menargetkan sekitar 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD hingga SMA/SMK, serta ibu hamil dan menyusui.

Baca Juga:

Namun, pelaksanaannya di lapangan menghadapi sorotan publik setelah muncul laporan keracunan massal yang diduga berkaitan dengan pengelolaan bahan pangan dan distribusi makanan.

Menurut Erni, pengelolaan bahan baku menjadi titik kritis yang menentukan keamanan pangan. Bahan pangan, terutama yang mudah rusak seperti ayam, daging, dan ikan, memerlukan sistem rantai dingin atau cold chain yang memadai untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme berbahaya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan serius dalam aspek rantai pasok pangan. Hal itu menyebabkan sejumlah insiden keracunan massal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPM School of Management  MBG  SPPG  Ekonomi  stunting 
BERITA PPM SCHOOL OF MANAGEMENT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp