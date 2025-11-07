Akankah Australia Mengatur Roblox Setelah Ada Laporan Pelecehan dan Eksploitasi Anak?
Pemerintah Australia mengirim surat peringatan kepada situs game sosial populer, Roblox, menyusul laporan soal anak-anak yang didekati dan dirayu oleh predator di platform tersebut.
Menteri Komunikasi Australia Anika Wells mengirim surat kepada Roblox meminta pertemuan mendesak dan menyatakan kekhawatiran atas "konten buatan pengguna yang ekstrem dan tidak senonoh" di platform tersebut, termasuk materi seksual eksplisit dan bunuh diri.
"Yang lebih mengkhawatirkan adalah laporan dan kekhawatiran yang terus berlanjut tentang anak-anak yang didekati dan dilecehkan oleh predator, yang secara aktif berupaya mengeksploitasi rasa ingin tahu dan kepolosan mereka," bunyi isi surat itu.
Komisaris Keamanan Siber Australia juga memberitahu Roblox soal niatnya untuk menguji implementasi komitmen keamanan yang dibuat platform tersebut tahun lalu.
Komitmen tersebut termasuk menjadikan akun pengguna di bawah usia 16 tahun menajdi tidak untuk publik secara otomotis, serta memperkenalkan alat untuk mencegah pengguna dewasa menghubungi anak di bawah usia 16 tahun tanpa persetujuan orangtua.
Surat Menteri Komunikasi Australia juga merujuk pada upaya yang dilakukan oleh Roblox dengan Komisaris Keamanan Siber sepanjang tahun 2024 dan 2025 untuk mengembangkan langkah-langkah keamanan tambahan.
"Meskipun demikian, masalah-masalah tersebut tampaknya masih berlanjut," bunyi surat tersebut.
"Ini tidak dapat diterima dan masalah-masalah ini sangat mengkhawatirkan banyak orangtua di Australia."
Pemerintah Australia sudah memberikan surat peringatan kepada situs game sosial populer Roblox menyusul laporan media tentang anak-anak yang didekati dan dirayu oleh predator di platform tersebut
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Terima Audiensi PFA, Gibran Dukung Talenta Muda Papua Berlaga di Austria
-
Bertemu Pimpinan DPR, Guru Madrasah Minta Akses Mengikuti Seleksi PPPK
-
Sertijab ALUDI Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola dan Literasi Keuangan
-
Komisi I Minta TNI Kirim Pasukan Terbaik ke Jalur Gaza
-
Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi Ekspor Limbah Sawit, Rugikan Negara Rp 14 T
- Opini
Indonesia-Australia Menuju Kemitraan DewasaKamis, 12 Februari 2026 – 12:57 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Ilmuwan Warga dari Berbagai Negara Mengerjakan Fosil Berusia 100 Juta Tahun di AustraliaRabu, 11 Februari 2026 – 23:00 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Penembak Masjid di Christchurch Minta Pengakuan Bersalahnya DibatalkanSelasa, 10 Februari 2026 – 22:41 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Presiden Israel ke Australia, Unjuk Rasa Besar Bakal Pecah di Mana-ManaSenin, 09 Februari 2026 – 22:58 WIB
- Humaniora
Adakah Peluang Formasi Guru PPPK Diganti PNS seperti Dosen? BKN Beri BocorannyaKamis, 12 Februari 2026 – 19:21 WIB
- Pilpres
Survei Indekstat: Elektabilitas Prabowo Ditempel Dedi Mulyadi dan Anies BaswedanKamis, 12 Februari 2026 – 18:27 WIB
- Sepak Bola
Persib Butuh Dukungan Bobotoh, Sergio Castel Singgung Spirit Real MadridKamis, 12 Februari 2026 – 18:34 WIB
- Sport
Jadwal Super League: Bali United vs Persija, Persebaya kontra Bhayangkara FCKamis, 12 Februari 2026 – 20:37 WIB
- Nasional
Serikat Pekerja Deklarasikan Pembentukan Dewan Buruh Pelabuhan IndonesiaKamis, 12 Februari 2026 – 20:33 WIB