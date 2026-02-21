Akankah Senjata Baru Persib Bandung Langsung Diturunkan Lawan Persita Tangerang?

Sabtu, 21 Februari 2026 – 03:40 WIB

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi partai krusial menghadapi Persita Tangerang pada lanjutan BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persita akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (22/2/2026).

Persib berpeluang menampilkan wajah baru di lini depan saat menjamu Persita.

Duel melawan Pendekar Cisadane bisa menjadi panggung debut striker anyar Maung Bandung, Sergio Castel.

Penyerang asal Spanyol itu sebelumnya sudah merasakan atmosfer pertandingan bersama Persib di ajang AFC Champions League Two (ACL 2).

Namun, laga kontra Persita berpotensi menjadi penampilan perdananya di kompetisi domestik bersama Persib.

Castel menyebut dirinya siap memberi kontribusi di sisa musim meski mengakui proses adaptasi belum sepenuhnya tuntas.

Faktor cuaca dan kondisi fisik menjadi fokus utama yang kini terus dia kejar agar bisa memenuhi standar permainan tim pelatih.