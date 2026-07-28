Akankah Zinedine Zidane Mencopot Ban Kapten Kylian Mbappe di Timnas Prancis?

jpnn.com - Penunjukan Zinedine Zidane sebagai pelatih baru Timnas Prancis memunculkan spekulasi mengenai masa depan Kylian Mbappe sebagai kapten Les Bleus.

Pergantian pelatih kerap diikuti perubahan struktur kepemimpinan di dalam tim, termasuk penunjukan kapten baru.

Namun, Zidane kabarnya memilih mempertahankan Mbappe sebagai kapten tim untuk mengawal era barunya bersama Les Bleus.

Rumor Pergantian Kapten Dipatahkan

Keputusan itu sekaligus mematahkan rumor yang sempat berembus sebelum Piala Dunia 2026.

Saat itu, Mbappe dikabarkan mendapat sorotan akibat isu kurang harmonisnya suasana di ruang ganti dan disebut memiliki pengaruh yang terlalu besar terhadap tim.

Meski demikian, Zidane rupanya tidak menjadikan isu tersebut sebagai dasar untuk mengubah struktur kepemimpinan. Sebaliknya, dia tetap memercayakan ban kapten kepada penyerang Real Madrid tersebut.

Zidane Tetap Percaya kepada Mbappe

Langkah itu dinilai tidak mengejutkan. Zidane disebut memiliki penilaian positif terhadap Mbappe, yang selama ini menjadi salah satu figur terpenting dalam skuad Timnas Prancis.

Kepercayaan tersebut juga didukung performa impresif Mbappe sepanjang Piala Dunia 2026. Striker berusia 27 tahun itu menutup turnamen sebagai top skor setelah membukukan 10 gol.