Akar Rumput Foundation Puji Kepemimpinan Prabowo, Indonesia Makin Berdaulat

Senin, 20 Oktober 2025 – 09:00 WIB
Direktur Eksekutif Akar Rumput Foundation, Janudin, mengapresiasi satu tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Foto: dokpri for jpnn.com

jpnn.com - Direktur Eksekutif Akar Rumput Foundation, Janudin, mengapresiasi satu tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya berhasil menjaga kondusifitas nasional dan menegakkan rasa aman di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Dia menilai kepemimpinan Prabowo mampu merawat stabilitas politik dan ekonomi nasional sekaligus menempatkan Indonesia sebagai kekuatan yang diperhitungkan di panggung dunia.

“Presiden Prabowo berhasil menciptakan suasana politik yang sejuk, stabilitas keamanan yang kuat, dan kepercayaan publik yang tinggi. Semua itu tidak mungkin tercapai tanpa kemampuan membaca arah geopolitik global dan merangkul seluruh elemen bangsa,” kata Janudin di Jakarta, Senin (20/10).

Menurutnya, dalam tahun pertama pemerintahan, Presiden Prabowo menunjukkan karakter kepemimpinan yang tegas, visioner, namun tetap inklusif.

"Kemampuan merangkul berbagai kekuatan politik, organisasi masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha dinilai menjadi fondasi terciptanya stabilitas nasional yang selama ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan," lanjutnya. 

Dia mengatakan Prabowo tidak hanya fokus pada kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya persatuan nasional. 

"Beliau mampu meredam polarisasi politik, membangun dialog, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan bersama,” ujar Janudin.

Selain di dalam negeri, Janudin menilai kemampuan Presiden Prabowo membaca arah geopolitik dunia menjadi faktor penting dalam menjaga posisi strategis Indonesia di tengah rivalitas global.

