Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

AKBP Condro Sasongko Dimutasi ke Polda Jabar, Ini Sosok Kapolres Serang yang Baru

Selasa, 23 Desember 2025 – 17:44 WIB
AKBP Condro Sasongko Dimutasi ke Polda Jabar, Ini Sosok Kapolres Serang yang Baru - JPNN.COM
Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko akan mengemban tugas baru sebagai kepala Bagian Pembinaan Karier (Kabagbinkar) Biro SDM Polda Jawa Barat (Jabar). Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - AKBP Condro Sasongko akan mengemban amanah baru sebagai kepala Bagian Pembinaan Karier (Kabagbinkar) Biro SDM Polda Jawa Barat (Jabar).

Jabatan baru yang diemban AKBP Condro Sasongko tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2781 B/XII/KEP/2025.

Setelah AKBP Condro resmi menjabat kabagbinkar Biro SDM Polda Jabar untuk kapolres Serang akan diisi AKBP Andri Kurniawan yang saat ini mengemban amanah sebagai kapolres Pangandaran.

Baca Juga:

Serah terima jabatan kapolres Serang dari AKBP Condro kepada AKBP Andri dijadwalkan paling lambat akan digelar pekan depan.

Selama menahkodai Polres Serang, AKBP Condro dikenal sebagai sosok pemimpin yang mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, dan solutif.

Selain itu, AKBP Condro selama menjabat sebagai kapolres Serang berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi, di antaranya Hoegeng Award 2025 kategori Polisi Inovatif Teladan, Juara Lomba Ketahanan Pangan Nasional tingkat Polres se-Indonesia, dan Juara Nasional Penegakan Hukum Terpadu.

Baca Juga:

Menurut AKBP Condro, mutasi merupakan hal yang wajar dalam tubuh Polri sebagai bentuk penyegaran organisasi serta pengembangan karier.

"Saya mendapatkan amanah baru sebagai kabagbinkar Biro SDM Polda Jawa Barat, mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi. Oleh karena itu, saya siap melaksanakan tugas yang dipercayakan pimpinan," ucap AKBP Condro, Selasa (23/12).

AKBP Condro Sasongko mutasi ke Polda Jawa Barat (Jabar) jabatan kapolres Serang diisi AKBP Andri Kurniawan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AKBP Condro Sasongko  Polda Jabar  Kapolres Serang  AKBP Andri Kurniawan 
BERITA AKBP CONDRO SASONGKO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp