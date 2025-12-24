Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

AKBP Martuasah Pastikan Personel dan Sarana Pos Pengamanan Natal Siap di Kawasan Priok

Rabu, 24 Desember 2025 – 11:27 WIB
AKBP Martuasah Pastikan Personel dan Sarana Pos Pengamanan Natal Siap di Kawasan Priok
Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing bersama Wakapolres melakukan pengawasan dan pengecekan langsung terhadap Pos Operasi Kepolisian Terpusat "Lilin Jaya 2025" di wilayah hukumnya. Foto: Dokpri

jpnn.com, JAKARTA - Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing bersama Wakapolres melakukan pengawasan dan pengecekan langsung terhadap Pos Operasi Kepolisian Terpusat "Lilin Jaya 2025" di wilayah hukumnya.

Pengecekan yang dilaksanakan pada Selasa (23/12) ini bertujuan memastikan kesiapan pengamanan menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, kelengkapan sarana prasarana, serta kedisiplinan anggota agar pelaksanaan Operasi Lilin Jaya 2025 berjalan optimal dan humanis," kata Martuasah.

 Kegiatan ini menyasar sejumlah Pos Terpadu Terminal Penumpang dan Pos Pengamanan.

Berdasarkan hasil pengecekan, seluruh pos yang diperiksa dinyatakan siap operasional. Posisi tersebut antara lain Pos Terpadu Terminal Penumpang yang dipimpin AKP Agus Susanto, Pos Pengamanan Pintu IX pimpinan IPTU Parjan, Pos Pengamanan NPCT 1 pimpinan AKP Ipedra, Pos Pengamanan Pasar Ikan Modern pimpinan IPTU Sulistiharjono, serta Pos Pelayanan Kali Adem Muara Angke pimpinan AKP Kholik.

Semua pos melaporkan personel hadir lengkap dengan kelengkapan dinas siap pakai, serta tidak ada temuan atau kejadian khusus.

Dalam kesempatan itu, Kapolres memberikan penekanan kepada personel untuk tidak meninggalkan pos tanpa izin, menjaga kerapian dan sikap, serta mencatat setiap kegiatan secara akurat. Situasi selama pengecekan dilaporkan dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif. (tan/jpnn)

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok memastikan kesiapan semua pos operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru dalam pengecekan langsung.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

