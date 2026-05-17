JPNN.com - Daerah - Sumsel

AKBP Ruri Resmikan SPPG Polres Muba 5, Dukung Ketahanan Pangan dan Program MBG

Minggu, 17 Mei 2026 – 13:42 WIB
Kapolres Muba AKBP Ruri Prastowo bersama Bupati Muba M. Toha, Dandim 0401 Muba Letkol Inf. Dimas Kurniawan saat peresmian SPPG Polres Muba 5. Foto: Dokumen Polres Muba

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Komitmen mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan gizi masyarakat terus diperkuat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Kapolres Muba AKBP Ruri Prastowo bersama Bupati Muba M. Toha, Dandim 0401 Muba Letkol Inf. Dimas Kurniawan, para kepala dinas dan pejabat utama Polres Muba menghadiri kegiatan Zoom Panen Raya Jagung Kuartal II dan Groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peresmian gedung Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Muba 5 yang berlokasi di Jalan Lintas Terminal Randik, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya menegaskan komitmen Polri dalam mengawal ketahanan pangan nasional melalui sinergi program Asta Cita.

Jenderal Listyo menyampaikan upaya tersebut mencakup keberhasilan swasembada pangan untuk menekan impor, pembangunan 10 gudang logistik baru, serta peluncuran 166 SPPG guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menilai keterlibatan Polri di sektor pangan bukan sekadar tugas tambahan, melainkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan ketahanan bangsa dari ancaman krisis pangan.

Kepala Negara juga mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Polri, petani, serta kementerian terkait dalam meningkatkan produktivitas komoditas strategis, khususnya jagung.

Menurutnya, langkah tersebut diyakini mampu menekan angka impor, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat kemandirian pangan nasional.

Kapolres Muba AKBP Ruri Prastowo meresmikan SPPG Polres Muba 5 guna mendukung ketahanan pangan dan program MBG

ketahanan pangan  program MBG  SPPG  Polres Muba  AKBP Ruri Prastowo  musi banyuasin 
